為鼓勵民眾適齡婚育，內政部8月起將舉辦13個梯次的「Lets愛在這一刻」單身聯誼活動，總共男女各有600個名額，前3梯次於7月29日開始受理報名，只要年滿20歲以上、在台設有戶籍的單身者都可報名。

內政部表示，去年舉辦的單身聯誼活動，民眾報名非常踴躍，參加的民眾到目前為止，已有5對結為連理。為回應大家的熱切期待，今年繼續舉辦13個梯次單身聯誼活動，自7月29日中午12點起，第1、2、3梯次將開始受理線上報名。

今年活動相當多元，包含乾燥花DIY、料理烘焙、實境解謎、部落之旅等各種主題，有1日遊，也有2日遊的行程。費用1日遊1,200元、2日遊3,600元，最早的第1梯次是8月29日台中1日遊，最晚是第13梯次11月21日至22日宜蘭2日遊。

內政部強調，透過公辦聯誼，希望可以增加單身男女互動認識交往機會，締結良緣，落實推動願婚、樂生、安心養的人口政策，為我國結婚率及生育率注入新契機，歡迎單身者把握機會報名參加，詳情請上「內政部109年『Lets愛在這一刻』單身聯誼活動」專屬網頁（https://sweethome.moi.gov.tw/love109）瀏覽查詢。

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