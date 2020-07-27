櫃買中心27日表示，阿拉伯聯合大公國沙迦酋長國首次來臺發行外國地方政府債券，並於7月28日在櫃買中心掛牌（證券代碼：F16501；簡稱：P20SHJ1），為首檔於櫃買中心掛牌之外國地方政府債券。

沙迦酋長國為阿拉伯聯合大公國七個酋長國之一，本次來臺發行之地方政府債券發行總額為10億美元，票面利率為固定利率4.000％，發行期間為30年，發行人及債券信評等為S&P BBB級，以及Moody’s Baa2級，並同時於都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）、杜拜納斯達克交易所（NASDAQ Dubai）及櫃買中心等三地掛牌，吸引國內外投資機構熱烈參與認購。

櫃買中心表示，自107年4月3日主管機關開放發行人或債券信用評等等級達BBB級或相當等級以上之外國中央政府及地方政府得來臺發行專業板國際債券以來，在櫃買中心及承銷商積極推動下，已有卡達及以色列中央政府分別來臺發行主權債券，加計本次沙迦酋長國來台發行地方政府債券，總計已發行5檔外國政府債券，流通在外餘額共計230億美元，占109年7月28日整體國際債券流通在外餘額1,772.04億美元之12.98％，對於我國國際債券市場發行人多元化，以及商品多樣化，已帶來實質成效。

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