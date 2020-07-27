莫仕（Molex）旗下BittWare推出新款企業級FPGA加速器模組，當中採用FPGA為基礎的計算儲存處理器（CSP）設計，將可望應用在M.2加速器模組的新標準，目標市場將鎖定超大規模資料中心和雲端計算企業。

BittWare推出的新款企業級FPGA加速器模組250-M2D採用了完全可編程設計的賽靈思Kintex UltraScale+ FPGA，直接耦合到本地DDR4記憶體的兩個記憶體組上。

BittWare行銷副總裁Craig Petrie表示：「我們在NVMe計算儲存產品方面不斷大力投入，此外還與Myrtle.ai之類的應用專家開展了密切協作，這將幫助我們的客戶加快創新的速度，同時降低風險。FPGA具有獨特而又富有價值的功能。有一家供應商可以提供品質更高的批量部署作業並提供相應的支援，這是必不可少的。作為莫仕的一份子，BittWare佔據了獨一無二的市場地位，在推動技術進步的同時，可以交付企業級的產品。」

Myrtle.ai執行長Peter Baldwin表示：「我們選擇與莫仕集團旗下BittWare協同設計我們建基於深度學習的推薦模型加速器SEAL。這讓我們的設計成果走向批量應用，是明智的抉擇。BittWare擁有交付企業級產品所需的專業技術，在莫仕全球物流的支援下，有完善的管道來為超大規模資料中心和一級客戶在硬體上的大量需求提供良好支援。」

(工商 )