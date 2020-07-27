桃園市中壢區一間泳池25日下午5時許發生糾紛，有網友爆料，自己的兒子遭到新北市瑞芳警分局陳姓隊長「抓脖子壓入泳池水中3秒」，但陳男則駁斥，是他2個小孩先被對方男童用水槍噴水、丟擲，雙方各執一詞、互相提告。瑞芳警分局則表示，尊重司法調查。

有網友指控，戴眼鏡的陳男將他7歲兒子的頭往水裡壓，於是拍下影片與陳男發生口角，質問陳男「為何要抓我兒子脖子！？」陳男則說「我要問他父母是誰，叫他走、他也不走！」

據了解，陳男利用周六假期帶著妻子與2名3歲、6歲的小孩到泳池玩耍，但陳男稱，2個小孩遭對方兒子用水槍噴、丟擲，陳男氣炸就上前問男童的父母在哪，過程中男童倒在地上，陳辯稱僅是扶男童起來。

瑞芳警分局表示，陳姓幹部和民眾發生衝突，並已進入法律程序，後續並由桃園市政府警察局中壢分局處理中，本案因雙方說法間有落差，且已相互提告，本分局立場絕不護短，並請陳姓幹部全力配合調查，本案目前已進入司法程序，本分局尊重後續司法判決。

瑞芳警分局說，本案是陳姓幹部休假期間個人行為，陳員身為幹部本應謹慎、注意言行舉止，避免非議，本分局將敦促協助調解程序進行，後續將會加強員警教育訓練，以避免類似情況發生。

(中時 )