北觀處與國產署明將至現場釐清業者是否有占用情形。（許家寧攝）

萬里石角沙灘被業者整理成水上樂園，是否占用，國產署還要釐清。（許家寧攝）

有「小野柳」之稱的新北市萬里區石角沙灘，有業者整理環境，就地經營水上摩托車、香蕉船以及俗稱「鋼鐵人」噴射水動力飛行器收費載客，遭質疑占地營利，中央單位在挨批「互踢皮球」後，北海岸風景管理處今派員會勘，將會同國產署釐清業者是否占用。

石角沙灘位於翡翠灣與龜吼漁港間，約600公尺長的海岸線，有水上遊憩業者在沙灘搭起帳棚，放置水上摩托車、沙灘車、SUP立槳、鋼鐵人打造水上樂園，其中每人收費300元就可搭香蕉船出海，遭批國產署、北觀處及新北市「三不管」。

業者喊冤，這裡原本是片無人看管的廢棄沙灘，在他們清除垃圾維護後才變成今日模樣，除自己玩水也將器材借給別人使用，並酌收清潔費，活動現場也有也有安全救生教練，強調有成立公司並繳稅，只是不知向誰承租土地，遭質疑占用也很無奈。

新北觀光局解釋，當地無論海域或沙灘都屬北觀處管轄，但說法卻引來北觀處不快，特此澄清沙灘屬於國產署；新北觀光局長張其強下午緩頰說，侯市長說過，「只要在新北市，就是新北的事」，會和北觀處一起來處理，在遊客安全的前提下來輔導業者。

張其強表示，北觀處上午已至現地會勘，國產署北區分署預計明天將調查公有地是否遭占用，北觀處也邀集市府經發局、觀旅局、消防局下周舉辦聯合稽查；目前業者有辦理營業登記，營業項目符合登記內容，但業者未辦理稅籍登記，將輔導課徵娛樂稅。

(中時 )