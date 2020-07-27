金山區長廖武輝（右）結合青農返鄉，將推動在地無毒農產讓長者吃得健康。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

銀髮共餐點長者動手搓揉茶樹，製作乾洗手液，讓身體動一動。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

自己種的自己吃！新北市金山區結合青農返鄉、推動樂齡飲食，區長廖武輝與在地青農陳琬婷合作，邀14處銀髮共餐點長者「逗陣呷飯」，並帶領長者動手搓揉茶樹，製作洗手液，讓老人安心享用餐點同時，也能身體動一動、樂活更健康。

今年29歲的陳琬婷，從小在台北長大，母親為金山人，屏科大農園生產系畢業後，2012年回到故鄉貸款在半山腰買下2甲多的地，為與農舍的葉鼻蝠與當地生態共生，她堅持友善土地的自然農法，不使用任何農藥、除草劑，整天在田裡日曬除蟲不為苦。

陳琬婷說，菜蟲吃飽後，就會吸引葉鼻蝠來吃蟲，完全不用噴藥；雖然一開始地瓜都被野豬等野生動物吃光光，但她大方在圍籬外種免費地瓜，夜裡只以聲音驅趕，後來發現動物很聰明，吃飽後不會刻意入侵踏壞田地，收成也越來越來好。

立志栽種安心健康的農產，讓陳琬婷2015年獲頒全國第三屆百大青農，取自蝙蝠、水鹿諧音的「蝠祿地瓜」也大獲好評，現擔任金山區雜糧產銷班長、新北市青年農民聯誼會副會長，區長廖武輝更與農場合作，邀長者「逗陣呷飯」，一起共食共學，健康樂活。

廖武輝表示，金山區推動老人共餐成績有目共睹，去年獲市長侯友宜親頒「金味王」肯定，這次首度導入食農教育元素，首堂課透過陳琬婷引領長者們親手體驗製作茶樹精油，增添共餐活動豐富度，未來也會引進在地無毒農產，讓長者吃得更安心。

(中時 )