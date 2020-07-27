味全龍新任日籍守備教練高須洋介才剛結束14天隔離，真正體驗台灣生活才11天，根據他這段時間的觀察，他認為台灣球隊的守備都偏於美式，希望能幫助味全龍的年輕選手提升守備能力，進而幫助打擊成績更穩定，至於為何願意在疫情期間來台工作？高須笑說，「台灣是全球最安全的國家！」

高須洋介曾在1993年代表金澤高校打進春、夏季甲子園大賽，1997年日本職棒選秀會上獲前近鐵猛牛隊第2指名，2005年轉至東北樂天金鷹隊，職棒生涯長達16年，曾因優異表現被監督評為「必殺仕事人」（得點圈打擊率優異，如同一擊必殺的專家），先前在橫濱DeNA與樂天金鷲隊都曾擔任過打擊教練，不過來台灣後則是擔任味全龍隊守備教練。

高須洋介透露，在隔離期間有收看中職轉播，也透過蕭一傑的建議看過台灣的比賽，對中職有大致認識，認為守備方面比較偏美式球風，是打擊優於投球較明顯的聯盟。

擔任守備教練是高須洋介較陌生的職位，不過他觀察龍隊的年輕好手在守備的腳步上很輕快，他認為守備只要透過練習一定有所成長，目前剛加入球隊，會先建立良好溝通關係，希望能以過去經驗給與選手不同觀念，「當然幫助選手守備更好，也會讓他們打擊更有信心。」

高須洋介對台灣最有印象的選手是林恩宇，兩人過去在樂天金鷲隊時相識，不過他來台灣後還沒接到林恩宇電話，至於為何會在億情期間來台？高須笑說，「台灣是全球最安全的國家！」

(中時 )