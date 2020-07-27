《紅衣小女孩2》演活「虎爺」的吳念軒昨（27日）擔任friDayVR一日體驗大使，觀賞恐怖片《紅衣小女孩：魔神仔》VR版，內容擬真，讓他嚇到不行。他自曝其實非常怕鬼，「我應該是被嚇大的，小時候半夜不睡覺，我爸就拿鬼嚇我；上幼稚園的時候，老師曾把我關在全黑的廁所懲罰！我哥也會惡作劇把我關起來，我就會歇斯底里捶門」，這些情景都讓他記到現在，至今都不太敢關燈睡覺。被問起若未來另一半要求全暗才能睡，他俏皮地說：「那就幫她戴眼罩！」

吳念軒近來趁工作空檔，到東北角潛水，整個人曬黑了一圈，「潛到海中人就很放鬆，心情不好的時候去潛水，幫助很大，而且會出現自然課本上，才會出現的景象，像是藍色大龍蝦和珊瑚等」。他笑著透露曾忍不住在海裡小便，「不過最好不要吃飽才去，像我哥女友因此嘔吐，吸引一大批魚群前來」。問起他是否有攜伴同遊，吳念軒則秀韓語解釋：「我真的沒有女朋友！」

吳念軒近來瘋潛水，整個人曬黑了一圈。（羅永銘攝）

他坦言先前潛水時有遇過頂流，怎麼游都游不回去，最後因為氣瓶的量不夠，才趕緊向上浮出海面。還有一次因為愛面子，差點逞強造成遺憾，「其實氣瓶含量剩下50 bar就要跟教練說，但我怕別人覺得我遜，直到快歸零才老實和教練坦承，最後給我備用瓶才得救」，吳念軒不忘提醒：「這是錯誤示範，請大家不要學。」《紅衣小女孩：魔神仔》VR版即日起在FriDay VR平台上架。

吳念軒表示除了潛水外，還有拿「三倍券」去健身房運動，笑稱要找回「三倍肌肉」；而眼看威力彩頭獎上看31億，他也興奮地說：「如果中獎的話，我就會神隱，一直看到我，就代表我沒中。」他8月要接拍校園愛情電影，問他最想對戲的理想型是誰？他透露想跟張鈞甯合作，「之前拍《翻牆的記憶》時，看她的演出就好入戲，很欣賞她！」

(中時 )