美國德州南部海岸26日凌晨遭颶風「漢娜」重擊，無疑讓飽受疫情之苦的德州雪上加霜。而被總統川普視為一大政績的美墨邊境牆因為不敵強風摧殘而倒塌，這讓對於川普防疫不力而心存怨氣的網友紛紛忍不住叫好，稱連上帝都看不下去川普胡搞，牆塌預言「川普即將倒台」。而和川普死對頭的眾院議長裴洛西也打蛇隨棍上，乘機給川普取了綽號，酸他是「幫倒忙先生」。

El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020

一個在網路瘋傳的影片（是否為真有待驗證）顯示，有段邊境牆被強風吹塌。目前還不清楚這段視頻是在什麼位置拍攝，也不清楚邊境牆受到影響的是哪一段。但多位在地記者以及媒體稱，事件發生在德州和墨西哥東北部的塔毛利帕斯州（Tamaulipas）之間。

對於這樣的結果，不禁讓川普的反對者拍手叫好，也忍不住諷刺，稱這是神的干預，連老天都要讓他倒台。署名Covie的網友寫道「漢娜颶風吹倒了德州一段川普的邊境牆。等到11月，藍色的海嘯將摧毀整個川普政府。」一位墨西哥網友MMcNett推文諷道：「我希望川普邊境牆還在保固期內，不想看到墨西哥不得不再次為這買單。」

在美墨邊境修建邊境牆是川普的核心競選承諾之一。他曾多次表示，邊境牆有助於遏制非法移民和毒品走私等，甚至不惜讓聯邦政府關門，脅迫美國國會批准邊境牆建造的預算。6月23日，川普在疫情期間還飛往聖地牙哥參加了邊境牆200英里竣工儀式，把位於墨西哥一側的邊境城市蒂華納稱為「全球感染新冠病毒最嚴重的城市」，並吹捧自己建造的邊境牆100%阻擋了來自墨西哥的病毒潮。可惜牛皮吹得愈大，被反撲的機率也愈大。

而和川普極端不對盤的裴洛西也乘機倒打他一把，諷刺他防疫表現有夠糟。她26日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》訪問時說道：「我给他取了個新名字：幫倒忙先生（Mr. Make Matters Worse）。」她說：「他（川普）一開始就把事情弄得一團糟，不停拖延又不停否認，說新冠病毒是騙局，又說它會神奇消失，現在，還想讓我們的孩子上學。」她開嗆說：「這位總統，我為他取了個新名字，幫倒忙先生。」

(中時 )