LINE Pay Money27日攜手漫時光早午餐，共同力挺屏東玫瑰花與酪農產業，發起「LINE Pay Money漫時光 戀愛的滋味」，取諧音「甜蜜賴在一起」與「戀愛速配」概念，邀六對夫妻，共同喝下由神農獎得主楊添得栽種的有機玫瑰花，以及萬丹知名品牌農民鮮乳的鮮乳，搭配特製黑糖等料理，以屏東甜蜜好滋味，發表「戀愛的滋味」。

LINE Pay Money資深經理彭天慈表示，自8/1（六）～8/16（日），全國消費者只要到漫時光的門店使用LINE Pay Money，即可獲得「戀愛的滋味『買一送一』」優惠，為了推展數位生活，LINE Pay Money更加碼回饋6％給在屏東店舖消費的民眾，同時，歡迎利用暑假到屏東旅遊的遊客，大搶消費回饋。

漫時光早午餐創辦人徐皖台表示，歡迎夫妻與情侶，一起來享受「戀愛的滋味」，首先，先喝一口玫瑰花多酚，再喝一口鮮奶，最後，再喝一口黑糖，象徵戀愛如玫瑰多酚「青春澀」，鮮奶恰如愛情「濃醇香」，愛情契合甜如黑糖「甜在心」。

經營農場10幾年，楊添得說明，大花農場以草生栽培管理，用割下的草覆蓋田地，讓雜草變成提供土壤肥沃養分的有機質，四季皆盛開的玫瑰花有豐富的花青素，還有玫瑰花多酚、玫瑰單寧及玫瑰多醣體，只有搭配鮮奶與黑糖的飲用順序，才能感受到「戀愛的滋味」那種讓人驚艷的繽紛口感。

萬丹「農民鮮乳」因光照充足且水質甘甜，策展人黃耀寬強調，牧場的生乳或產品都符合國家標準，100％純鮮乳都自動化瞬間殺菌，更能保留牛奶中的營養成分，且100％無添加還原乳等，民眾可安心。

農糧署南區分署分署長姚志旺指出，台灣最主要的有機玫瑰花產地在屏東，其中大花農場是最主要的生產者，本次「戀愛的滋味」使用屏東神農獎得主楊添得的玫瑰花，同時，屏東也是酪農重鎮，鼓勵台灣餐飲業者，多多使用本土有機玫瑰與酪農品牌。

(工商 )