新冠肺炎疫情持續重創全球，許多國家的確診和死亡人數仍在不斷攀升。墨西哥契瓦瓦州州長賈維爾（Javier Corral Jurado）週日表示，該州衛生局長格雷厄達（Jesus Grajeda）在感染新冠肺炎近2週後，最終因為引發心臟衰竭去世了。

根據《路透社》報導，賈維爾在當地時間26日於臉書發文宣布格雷厄達的死訊，表示他死於心臟衰竭，「格雷厄達博士一生致力於健康服務，並在契瓦瓦州面對新冠肺炎大流行最艱困的時刻堅定地做出一切努力，現在的我除了悲傷，已沒有任何話能表達我的情緒」。

拉丁美洲目前被視為全球疫情最慘重地區，超過432萬人感染新冠肺炎，佔全球所有病例的26.83％。截至目前為止，依據最新的全球病例、死亡人數統計數據顯示，墨西哥確診病例超過39萬例，死亡人數超過4萬3680人，死亡人數僅次於美國、巴西、英國，位居第4名。

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(中時新聞網)