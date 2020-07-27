資深媒體人董智森今（27）日在《觀點 小董真心話》直播中表示，要不是古寧頭、大二擔、八二三等3場戰役，老兵打仗讓台灣存活下來，要不然大家都變成中華人民共和國的一部分！董智森感嘆，台灣有些人卻嫌棄老兵，真是一個無情的世代！

董智森回顧歷史，民國38年古寧頭大捷，39年7月26日大二擔戰役，島很小，島上有一神泉，守軍300人，共軍700人，營長史恆豐，通訊兵賴生明。這是一場非常重要的戰役，蔣經國曾題字「大膽挑大擔，島孤人不孤」。當時國軍一路輸，結果在古寧頭、大二擔打贏了，士氣大振！到民國47年八二三砲戰，3場戰役都跟金門有關，這麼多人捨身，保護的不是金門，是保護台灣！

董智森指出，史恆豐營長前幾年過世，但現在整個社會看不起軍人警察，卻被認為有豐厚的退休金，這套在台灣很有用，因為台灣本來就是忘恩負義的社會。但沒想過老兵打過仗讓台灣存活下來！這些人才有機會罵人，要不然大家都變成中華人民共和國的一部分！

董智森也提到，新竹有一位93歲榮民叫做劉明孜，捐700萬，另一位捐200萬，他們平常吃饅頭配白開水，有勸他們留點錢用，他們婉拒，全部捐出來。

董智森強調，很多老兵誓死守住這塊土地，很多人為這塊土地奮鬥。那些沒有奮鬥的，現在都在撈錢，他們用一些漂亮的文青語言，霸占國家，嘴巴不講中華民國，心理在搞台獨，他們忘了有多少人犧牲性命。但是在台灣，好心不會有好報，現在是「吃銅吃鐵吃政府」！

(中時新聞網)