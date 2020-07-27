全國唯一「海選」青少棒選手赴日留學的頂新和德接棒未來「追夢工程」計畫，第三屆選拔今（27日）正式啟動。日本樂天金鷹隊前教練高須洋介加入味全龍教練團後，首度代表龍隊出席公開場合，與明年2月即將出國的第2屆追夢小將們分享日本甲子園比賽經驗。來自台東陽家班的追夢小將陽柏翔興奮的說：「很興奮能夠遇到高須前輩，希望有朝一日能跟隨前輩的腳步，站上甲子園球場，並一步步朝職業選手夢想前進。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關心基層棒球發展，透過基金會與「台日野球留學支援」攜手，推出「追夢工程計畫」，以海選方式每年贊助3名國中畢業的青少棒選手，到日本讀高中、打棒球，目前已辦兩屆，吸引上千人報名。

首屆小將去年7月已赴日本金澤市的遊學館高校留學，第二屆小將台東縣桃源國中陽柏翔、桃園市新民國中顏宇廷及宜蘭縣三星國中洪雋熙，目前正接受日語訓練，預計明年2月前往北海道駒澤大學附屬苫小牧高校追夢，將成美國職棒大聯盟名投手田中將大的學弟。

青少棒選手赴日留學的頂新和德接棒未來「追夢工程」計畫。（頂新和德文教基金會提供）

顏宇廷是國中的「大物級」選手，父親為前職棒球員顏良吉，他身高183公分，優異的協調性讓他球速可達140km，未來無論要發展成為專職投手或「投打二刀流」都很有潛力。洪雋熙投球節奏優異，天分受評審肯定。陽柏翔則出身台東傳統棒球世家「陽家班」。

頂新和德文教基金會今天正式宣布啟動第3屆追夢工程計畫海選，預估今年將吸引逾500人報名，活動將透過3階段來選出第3屆追夢小將，由頂新和德基金提供3年全額獎助學金至日本的高中就學、接受訓練。

今天記者會中也特別邀請行政院體育運動發展委員會委員趙士強及味全龍隊新任教練高須洋介、球員洪瑋漢為3名小將打氣，並親授棒球手套給予祝福。

高須洋介曾在1993年代表金澤高校打進春、夏季甲子園大賽，1997年日本職棒選秀會上獲前近鐵猛牛隊第2指名，2005年轉至東北樂天金鷹隊，職棒生涯長達16年，曾因優異表現被監督評為「必殺仕事人」（得點圈打擊率優異，如同一擊必殺的專家）。

高須洋介跟追夢小將們分享：高中是棒球運動員最重要的階段，日本基本功要求扎實，也有專屬訓練環境、同儕競爭激烈，加上大量比賽累積經驗，對於球員成長非常重要。洪瑋漢則分享自身故事，表示自己在國中畢業曾有機會赴日野球留學，但礙於經費需要自理，因此打消念頭，對於追夢工程計畫能夠全額贊助赴日留學非常感動，勉勵小球員一定要好好珍惜這次機會。對於前輩的諄諄教誨，3名小將說，很期待能到日本野球留學，畢竟日本的棒球文化相當深遠，相當希望赴日後能盡快適應新的環境，站穩先發，幫學校打進甲子園。

(中時 )