「蔣公分身」李登科 本月6日病逝 享耆壽92歲 18:572020/07/27 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 居住花蓮瑞穗舞鶴的老伯伯李登科享年92歲，因時常著中山裝，外貌神似已故總統蔣介石，許多民眾紛紛搶與他合照。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因外貌神似已故總統蔣介石的老翁李登科，被外界稱為「蔣公分身」，他已於本月6日因病過世，享耆壽92歲。 李登科住在花蓮縣瑞穗鄉，原本是蔣中正在七海官邸的中校隨扈，由一群志工照顧，很多人都說他很像蔣中正、蔣介石，有人一看到他，不是喊「蔣委員長好！」就是「蔣公好！」他也樂得揮手笑著回應。他表示後來年紀大了，頭髮愈來愈少，才認真發現自己長得像蔣公，穿上中山裝更是惟妙惟肖。而如今因病過世，讓外界都感到相當不捨、懷念。 (中時新聞網) #蔣公 #享耆壽 #92歲 #李登科 #分身 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南勞工模範父親名單出爐 92歲董商輅退而不休教書法 19:452020/07/23 寶島 「蔣公辭世！」 花蓮蔣公替身劃下傳奇句點 12:162020/07/27 寶島 生活熱門新聞 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 31億元威力彩頭獎明「會開出嗎？」命理師：地震已預示… - 生活 1名移工返泰第5天確診 莊人祥：不排除台灣感染 - 生活 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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