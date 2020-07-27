因外貌神似已故總統蔣介石的老翁李登科，被外界稱為「蔣公分身」，他已於本月6日因病過世，享耆壽92歲。

李登科住在花蓮縣瑞穗鄉，原本是蔣中正在七海官邸的中校隨扈，由一群志工照顧，很多人都說他很像蔣中正、蔣介石，有人一看到他，不是喊「蔣委員長好！」就是「蔣公好！」他也樂得揮手笑著回應。他表示後來年紀大了，頭髮愈來愈少，才認真發現自己長得像蔣公，穿上中山裝更是惟妙惟肖。而如今因病過世，讓外界都感到相當不捨、懷念。

(中時新聞網)