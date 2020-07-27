市場處人員勸導東側攤販退縮至水溝蓋範圍。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

廠商現場架設施工圍籬 。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

北市捷運雙連站旁的線形公園改造工程今下午架設施工圍籬，民生西路45巷西側攤販配合原訂計畫撤離，北市市場處重申，攤販只要能接受市府納管，並維持3.5公尺以上消防道路，施工結束後可返回原處設攤，當地里長賴正庸怒嗆，消防通道設攤根本不可能維持3.5米淨寬，市府若敢放任攤販搬回就地合法，一定赴監察院提告市府瀆職。

市場處表示，考量捷運雙連站旁的線形公園改造工程施工圍籬架設後，攤販若持續在施工現場營業，有安全疑慮，因此施工期間民生西路45巷西側禁止設攤，東側攤販及店面外延營業者也需退縮至水溝蓋範圍擺攤，違規者由警察局依「道路交通管理處罰條例」取締。

市場處主任祕書高群荐表示，民生西路45巷無證攤販擺攤及店面外延營業等行為，長年來均屬未經許可占用道路，攤販在多年來無償使用道路營業後，如欲繼續使用道路範圍營業，則應配合市府的整頓及輔導政策並接受納管。

高群荐說，市府將於捷運線形公園施工期間，持續要求現場攤販營業時須符合「台北市攤販長期精進計畫」三管五要規範，在施工結束後，現場整頓原則為依消防法規留設出3.5公尺以上道路淨寬，剩餘道路範圍可作為設攤評估規畫，且攤販並須籌組自理組織，落實自我管理。

不過，當地里長賴正庸日前怒斥市府放水非法攤販就地合法占用道路，揚言市府若不改變決策，要赴監察院提告市府瀆職；記者稍早致電賴正庸，他表示，市府想整頓非法攤販，一開始態度就該堅決，而不是放水、欺騙，亂開條件，若市府一意孤行，讓攤販回原處非法占路擺攤，他一定會赴監察院提告市府瀆職。

(中時 )