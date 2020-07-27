孫安佐、鄒承恩27日錄東森《全民星攻略》，為電影《馗降：粽邪2》宣傳，孫安佐被問到飲料店經營狀況表示：「過得下去不用收攤，應該算平衡，現在有1個正職員工與2個打工人員。」他前陣子與前女友阿乃傳出復合，被問此事他語帶保留，「只能說現在跟我在意的人相處得還不錯，很ok的關係，我們的關係很特別，要說交往還是純粹的朋友關係……反正她有機會在我的頻道出現」。鄒承恩一旁緩頰，「20歲還很難界定」。

孫安佐表示：「我們是關係良好的異性朋友，阿乃跟我就很好，雖然之前有點小問題，但現在關係不錯，講太多也不好，你知我知大家知就好。」他網路人氣旺，難免遇到粉絲跟蹤，「我一直在店的附近看到她，聽說我在的時候都會花錢，但看到我就跑掉，覺得有點怪怪的，會保持良好距離」。

父親節將至，孫安佐笑稱自己不是會跟爸爸孫鵬示愛的類型，「不是說我不愛他，這種事不用講出來，愛在心裡。」他送過老爸1根8000多元的雪茄，孫鵬捨不得抽仍好好收藏，今年的禮物他則還在構思。

(中時 )