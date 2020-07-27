手機軟板廠毅嘉（2402）啟動三年度首度庫藏股，預計買回1萬張自家股票，買回區間價為為12～18元。

毅嘉27日董事會決議通過買回自家股票1萬張，買回日期為7月28日～9月25日，買回股份將轉讓給員工，預計買回股份佔公司已發行股份3.25％，買回金額上限為24.42億元，預定買回之區間價格為12～18元，惟若買回期間內，股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(工商 )