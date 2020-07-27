台彩威力彩連續47期頭獎槓龜，民眾買氣相當熱烈，台彩預估今（27）日晚間開獎頭獎上看31.7億元，若幸運由1人單注獨得，將刷新歷史最高頭獎記錄。就在開獎前夕，昨（26）日晚東部海域發生芮氏規模6.1地震，彩券行透露，5碼「地震牌」也成為超夯的簽注數字。

昨（26日）晚間20:52東部海域發生規模6.1中型有感地震，全台狂搖，國家級警報大響，這突如其來的地牛翻身，竟也意外帶動威力彩買氣。根據《TVBS》報導，台北市士林區飛來發彩券行透露，因地震關係，許多彩迷前往購買地震牌，而「01、02、06、20、26」就成為今最夯數字。

另外，彩券行也指出，威力彩第二區選擇「01、06」的人最多，其中以「06」最夯，原因是「06」已連續6期未開出；第一區部分，則以「26、20、02」最多人選。

彩券行透露，目前最多人都會選用800元包牌方法，將第二區01至08個號碼全選，若幸運第一區6碼全中的話，不必擔心第二區抱憾沒中，直接抱走新台幣31億元的史上大獎。

台彩指出，若今日頭獎仍未開出，威力彩將連48摃，也將刷新威力彩史上最長連摃紀錄。

(中時新聞網)