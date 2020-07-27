「核四解封商轉發電」公投提案將於2021年舉行公投投票，監察委員田秋堇、趙永清、楊芳玲昨批評此案誤導大眾，中選會連辦聽證會能力都沒有，明顯失職，趙更直批「是陷台灣於亡國滅種危機的一個公投」，該公投發起人黃士修調侃，「我一人之力就能讓中華民國亡國滅種，這麼刺激的公投還不出來投票？」

黃士修說，自己現在又多了一個稱號，是會讓中華民國亡國滅種的男人，真是與有榮焉，「我一人之力就能讓中華民國亡國滅種，這麼刺激的公投還不出來投票？」

黃士修說，當時是另一個也在連署核四重啟商轉的一個叫宋雲飛的人，2018年宋就把他的公投主文送去中選會，原文確實容易讓人混淆，中選會當時也舉辦聽證，宋允諾改主文，改成「您是否同意：核四啟用商轉發電？」這與後來黃等人所提「您是否同意核四啟封商轉發電？」只差一字一標點符號，宋當時沒連署過，但黃等人連署過了，只差一字一表點，「小學生都看得出來語意一樣。」

對於監委說公投各階段作業共需投入人力超過22萬人，總經費亦高達10億元以上，中選會應該嚴格把關。黃士修則說，這很諷刺，本來公投可以併大選，就能節省經費，是民進黨硬是修法讓公投跟大選脫勾，延到2021年才舉行，公投獨立舉行大概要9億到10億，「我也想綁大選可以省經費啊！」

黃士修也說，民進黨喊了一輩子要反對核四公投，黃士修今天幫民進黨爭取到了公投投票的機會了，不管支持還是反對，為什麼民進黨不敢來參加公投，投下他們的反對票呢？

(中時 )