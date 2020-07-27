胸痛、冒冷汗自行就醫很危險？心臟科醫生告訴你救命的黃金原則。

30歲身材精實的健身教練，有天晚上練重訓時感到身體不適，直至半夜胸痛得厲害，他才趕快騎機車載女友去醫院掛急診，途中卻因疼痛到幾乎昏厥，轉由女友接手騎車，到醫院發現他已心肌梗塞，緊急開刀取出血栓救回一命。「1個芝麻粒大的血栓，就能讓一名壯男送命，」高雄榮總重症醫學部主任黃偉春說，心肌梗塞變化極為迅速，來不及防備，自行就醫如開車、騎車或叫計程車，很有可能隨時意識不清昏倒在路上，非常危險；研究發現，約有3成會在就醫途中死亡，「目前僅有1～2成人會叫救護車，」他說。

在台灣，心臟疾病奪命的比例僅次於惡性腫瘤。根據衛福部統計，2019年全台有19,859人死於心臟病，平均26分鐘就有1人踏入鬼門關。急性心肌梗塞是心臟死亡的主因。

黃偉春表示，以發生率來說，40～64歲中壯年成長1~4成；以地區別來看，從健保資料庫分析全台縣市人口急性心肌梗塞發生率，以每10萬人口發生率而言，以花蓮縣（15.4）最高，南投（12.3）、基隆（12.1），台東（11.5）發生率較高。

「胸痛冒冷汗要救命，先打119，千萬不要自行就醫，」中華民國心臟學會理事長黃瑞仁說，也有人叫計程車送醫，結果來不及到醫院就往生了，因此今（7/24）記者會特別提出呼籲，請民眾牢記救命口訣：「心痛喘、冒冷汗，卡緊叫救護車。」別因一時疏忽錯失救命黃金期，學會也將及早透過救護車就醫，納入「上升型心肌梗塞（STEMI）治療新指引」。

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上升型心肌梗塞是指心電圖中的ST段上升，這是因為冠狀動脈已完全阻塞，導致心臟無法獲得足夠氧氣及營養，引起心臟肌肉壞死，併發心律不整及心衰竭，甚至危及性命。

這時必須讓患者快速回復心積血流灌注，譬如施行緊急心導管手術等來打通血管，才能救命。「目前全台已有58家醫院可以全天候執行這項手術，」成大醫院心臟血管科主治醫師李貽恒指出，這類病患每延遲30分鐘治療，1年後的死亡將上升到7.5％，如果到院前能在救護車上利用心電圖早期診斷上升型心肌梗塞患者，提早通知醫療團隊做好準備，可以縮短治療所需時間、降低死亡率。

「即使到南投深山裡，心臟病發2小時內都能即時處理，這並不是每個國家都能做得到的，」李貽恒說。這幾年確實可見到上升型心肌梗塞發生人數逐年下降，「但青壯年人口逐漸增加，」他指出，根據2009~2015年的發生率統計，以每10萬人來看，55歲以下的發生率從2.82上升至13.81，55歲以上年齡層則是下降，表示青壯年族群更應留意心肌梗塞發作。

配備完善的救護車除了可做心電圖，還能在醫師指導下給藥，減少死亡率。2016年高雄市的救護車首開先例線上指導用藥，為亞洲首創。

黃偉春說，救護車人員在救護車就可透過心電圖為患者進行檢查，判定只需30秒，並將結果透過手機傳送至醫療群組，經醫師線上確認，救護人員可給予患者嚼碎服用血小板藥物或阿斯匹靈，同時院方啟動心導管室做好準備，「到院前提早給藥能降低患者在24小時再發生心血管疾病的機率，」黃偉春說，迄今4年多，高雄市已累積5,000名心電圖判讀案例，並抓出300名心肌梗塞患者，成效斐然，目前也推廣至全台18縣市的消防局，希望更多民眾受惠。

他也提醒，當出現心痛、胸悶、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗等症狀時，代表有高度可能是心肌梗塞，最好先撥打119 求救。

(中時新聞網)