潮州酒醉男跳上警車比YA還自PO網，醒後遭警方依妨害公務送辦。(讀者提供／謝佳潾屏東傳真)

潮州陳姓男子26日清晨與友人餐敘後，竟當街上演酒後脫序戲碼，且「對戲對象還是部警車」，他見到警方在新生路二巷忙著執行盤查勤務時，不僅趁隙跳上警車引擎蓋站立比YA，同行黃姓友人還幫忙攝影並在事後上傳網路群組，引起網友熱議，警方獲報後立即循線逮獲2人，訊後依妨害公務、毀損等罪嫌送辦，而2人在酒醒後公開向警方鞠躬道歉，直稱為自己做的糊塗事感到慚愧。

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