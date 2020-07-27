潮州酒醉男跳上警車比YA還自PO網 醒後遭依妨害公務送辦 19:012020/07/27 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潮州酒醉男跳上警車比YA還自PO網，醒後遭警方依妨害公務送辦。(讀者提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潮州酒醉男跳上警車比YA還自PO網，醒後遭警方依妨害公務送辦。(讀者提供／謝佳潾屏東傳真) 潮州陳姓男子26日清晨與友人餐敘後，竟當街上演酒後脫序戲碼，且「對戲對象還是部警車」，他見到警方在新生路二巷忙著執行盤查勤務時，不僅趁隙跳上警車引擎蓋站立比YA，同行黃姓友人還幫忙攝影並在事後上傳網路群組，引起網友熱議，警方獲報後立即循線逮獲2人，訊後依妨害公務、毀損等罪嫌送辦，而2人在酒醒後公開向警方鞠躬道歉，直稱為自己做的糊塗事感到慚愧。 (中時 ) #警車 #警方 #友人 #公務 #潮州 也許您會感興趣 社會熱門新聞 男子戲水不滿遭潑強壓男童頸部入水 身份竟是2線3警官 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 男好奇上網約砲 翻雲覆雨後對方羞喘一句讓他崩潰了 - 社會 型男主廚偷吃人妻 爽完枕頭悶暴再電擊致死 - 社會 以為家人被綁架！全裸肥哥路邊狂奔 結局萬人笑翻 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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