日本政府為振興觀光，推動邊工作邊休假的新「工作度假」生活型態。「Go To Travel」觀光促銷活動從27日起，業者可以開始銷售折扣後的旅遊商品。

日本官房長官菅義偉在「觀光戰略實行推進會議」上指出，觀光相關產業受新冠肺炎疫情影響，處於非常嚴峻的情況。「政府推動的『Go To 活動』乃針對確實採取防疫對策的飯店、旅館，提供住宿費的支援，希望在兼顧防疫對策和重啟經濟活動的基本方針下，好好地活用。」

菅義偉還提及旅行及工作方式的新型態，建議可以在度假區、溫泉地等悠閒度假，也可配合「遠端辦公」邊度假邊工作。為鼓勵企業在度假區設置據點，使『衛星辦公室』普及，讓民眾可在飯店等邊度假邊工作，將協助充實Wi-Fi等網路設備。

日本7月22日起推出「Go To Travel」觀光促銷活動，提供住宿折扣等優惠，但事後必須附住宿證明等提出申請才能退款，27日起向日本政府登記的旅行社和住宿設施可直接標示折扣後的旅行商品售價，對業者和顧客而言都方便許多。

(中時新聞網)