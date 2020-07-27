台中市長盧秀燕日前完成髖關節手術，心繫市政提前開工，明天上午將主持市政會議，因行動還不便，她今在臉書預告可能會坐輪椅現身，希望大家別嚇到，對全民注意威力彩高額獎金，先前都有大樂透、威力彩在台中開出，希望財神爺眷顧咱的市民。

盧秀燕在臉書向市民報告手術後的情況恢復良好，預定休養十天，但是她關心市政提早上班。

她表示，預計28日主持市政會議，目前行動還不便，先預告可能會坐輪椅現身，希望大家別嚇到，「我會努力復健，全力拚市政」。

盧秀燕說，手術後的療養期，傷口癒合情形比預期好，所以提早上班。

她也關切台灣最近的威力彩高額獎金，表示知道最近威力彩很夯，先前都有大樂透、威力彩在台中開出，秀燕不僅希望財神爺眷顧咱的市民。

盧秀燕也向大家報告，第二屆台中購物節，APP下載人數已突破20萬，消費金額突破的速度比去年更快，已經累計超過20億元，希望能帶動台中的經濟活動，越來越繁榮。

(中時 )