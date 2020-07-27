雲林縣台西鄉「海口生活館」閒置2個月，恐成蚊子館。（丁弘毅提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉「海口生活館」以環境教育、漁人體驗為主題，打造台灣西海岸生態主題園區，但今年6月1日經營契約到期，停止營運已近2個月，地方憂心成為蚊子館，雲林縣政府強調會盡快重新營運，趕上3倍券國旅熱潮。

「海口生活館」於2014年2月正式營運，希望藉此活絡閒置多年的海園觀光園區，營運後周邊溼地生態與五條港原始碼頭風情頗受歡迎，並多次舉辦音樂會、膠筏比賽，有效帶動地方觀光休閒的發展。

不過「海口生活館」經營團隊今年6月契約到期，主管單位雲林縣教育處有意交由台西鄉公所營運，但對於是否能再轉包給地方社團經營出現不同意見，生活館因此閒置至今已近2個月，由於乏人養護，部分步道、欄杆等設施已陸續毀損，有如蚊子館。

地方民眾表示，當初興建「海口生活館」，主要是希望活化海園觀光園區，海園觀光園區為1986年雲林縣政府為發展沿海觀光產業，投下數億元開發67公頃觀光區，但由於政策無法延續，園區閒置多年，近年來展開活化，沒想到「海口生活館」也面臨閒置問題。

縣教育處長邱孝文指出，由台西鄉公所直接營運，可以結合公所各方資源，不過公所認為考量人力問題，轉包給地方社團經營會更有效益，雙方將盡速協商達成共識，讓生活館動起來，趕上3倍券國旅熱潮。

邱孝文強調絕對不會讓「海口生活館」成為蚊子館，除了盡速營運，也會配合縣府的「幸福台61線」計畫，讓生活館串連台61沿線景點，打造更多元的休閒場域。

(中時 )