PTT網友討論蔡政府滿意度民調。(取自PTT)

時代力量今（26）日公布一份針對蔡英文上任以來滿意度調查的民調，結果顯示，滿意度為60.8%；而行政院長蘇貞昌的滿意度則為滿意度為56.1%。此事引在網路上熱議，網友們也分析蘇、蔡仍能夠維持高滿意度的原因，有網友指出，發錢還會掉滿意度的話也太慘。

根據時代力量民調結果顯示，蔡英文滿意度為60.8%，比起上期下滑0.6%，不滿意為30.1%。蘇貞昌滿意度56.1%，比上期下滑2.2%，不滿意為35.7%。

許多網友在PTT上討論這份民調結果，「就說大家都支持蘇小姐拿政院標案了」、「為啥時力要一直發這個，錢太多？」、「明明民眾就很滿意施政」、「時力怎麼了？」

也有網友分析原因，「發錢滿意度還下降才慘」、「國民黨一連串離譜演出，當然就推升小英滿意度啊」、「年輕人普遍都支持」、「kmter20%+tmder10% 差不多」。

(中時新聞網)