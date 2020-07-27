雲林縣口湖鄉民眾參加「牽水狀文化祭」的「挑飯擔祭祖靈」儀式，撫今追昔緬懷先人。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」，27日舉辦「挑飯擔祭祖靈」儀式，口湖、四湖地區14聚落民眾以飯擔裝著祭品，徒步前往下寮聚落萬善爺廟，祭拜175年前在水災中罹難的祖先，除了緬懷先人，也提醒今人思考氣候變遷、環境與人類生存的課題。

口湖鄉「牽水狀文化祭」為台灣規模最大的水難祭儀，175年前口湖、四湖地區天氣遽變，狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年農曆6月初7、初8以道教「牽水狀」科儀、「挑飯擔祭祖靈」儀式來拔度亡靈、緬懷先人，27日「挑飯擔祭祖靈」儀式由雲林縣長張麗善等人共同主持。

張麗善表示，「挑飯擔祭祖靈」儀式展現慎終追遠的人文意涵，許多村民想起罹難祖先不禁淚流滿面，氣氛哀戚，萬善廟旁有300餘個小型墓塚，挑飯擔後眾人前往祭拜，晚上再進行墓塚點燈、放水燈活動。

縣文化觀光處長陳璧君說，口湖「牽水狀文化祭」已登錄為國家級無形文化資產，「牽水狀」習俗源自大陸福建泉州，口湖鄉民藉由「牽水狀」追思因水災罹難的先民，更具地方特殊性與歷史記憶。

四湖鄉長蘇國瓏指出，「牽水狀文化祭」也引起日本學者注意，來台進行災害社會民俗研究，日本在2011年發生311大地震，希望探索台灣對於水難的災害記憶，作為台、日的災後文化學術交流，協助災民撫平身心創傷。

地方耆老說「牽水狀文化祭」記錄先人遭逢水難歷史，並衍生出「9頭18手戰水英雄」傳說，同時記載雲林沿海地形的多變，警惕今人不要忽視大自然的力量，期許民眾緬懷先人之餘，也要思考氣候變遷、環境與人類生存的課題。

(中時 )