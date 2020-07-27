全球資金效應熱燒，推升黃金現貨價格突破1,900美元，為近9年後再次改寫歷史新高，元大S&P黃金ETF（00635U）27日上漲2.44％，達26.91元，元大黃金正2 ETF（00708L）也上漲4.87％，收在33.61元，同步改寫上市以來新高，成為ETF亮點。

法人表示，由於各國央行聯手印鈔，且聯準會表示0利率至少維持至2022年，且貨幣供給大增恐將推升未來通膨，負實質利率環境延續，黃金的保值特性獲得彰顯。

其次，國際美元走弱，商品市場都是以美元計價，在終端價值不變的前提下，美元匯率上升則黃金報價必須下跌，因此黃金價格與美元呈現反向走勢。觀察美元指數的長期循環，通常是跟隨美國預算赤字及經常帳赤字在走，當赤字上升時，幣值受到衝擊，美元指數下跌。

今年以來受到美國政府施行財政擴張方案以挽救經濟影響，預算赤字直線飆升，且美國對疫情的掌控遠遠落後於歐洲，恐將嚴重打擊美元指數後勢。

第三，因美中緊張關係愈演愈烈，從貿易壁壘、香港國安法，到近日的關閉對方領事館，兩強角力使資金行情推升股價的同時，投資人會搭配部分黃金投資，以配置型策略來降低市場風險可能造成的損害。三大要素中又以負實質利率為影響金價中長期趨勢的核心，在實質利率轉向走升之前，黃金可望維持強勢格局。

值得一提的是，除了黃金之外，另一個更加具有爆發力的是白銀，白銀現貨上周大漲17.79％，來到22.7664美元，元大道瓊白銀（00738U）27日收盤26.2元，自20日以來已上漲23.41％，強勢創下上市以來新高。

法人認為，即使短線飆漲，銀價距離歷史高點48.4438美元仍有112.79％空間，有「窮人黃金」之稱的白銀仍具有強力補漲空間。

(工商 )