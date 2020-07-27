搶攻肉食商機，必勝客瞄準嗜肉族推出四合一肉肉口味比薩「集合啦肉肉多比薩島」，聚集德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞等4種消費者喜愛的肉肉集合比薩，邀請消費者一起收集比薩小島，用味蕾跳島遊，全新必勝客「集合啦肉肉多比薩島」單點一個大比薩只要399元，7/28起限時限量開賣。

日系遊戲當道，「必勝客HOT和風系列」結合夏日、比薩、島嶼概念，繼先前引發大量開箱熱潮的「京都宇治金時比薩」、「一口入魂拉麵比薩」後，必勝客為了滿足廣大「嗜肉族」消費者，推出「集合啦肉肉多比薩島」，首次打造超值四拼美味肉肉大集合比薩，綜合超高CP值及霸氣肉類食材兩大特點，讓消費者在好友歡聚時能各自分食喜愛的口味、自己獨享也能一次爽吃四種不同比薩。

「集合啦肉肉多比薩島」4款口味各具異國情調，「德國豬腳」以軟嫩豬腳切片佐以德國酸菜、「秘製烤鴨」鋪滿肥美多汁的蒜香鴨胸肉片，烘烤出令人著迷的清爽美味、「熔岩牛柳」鮮嫩紐西蘭牛肉淋上黑胡椒醬、「黃金脆雞」外皮金黃，內層鮮嫩的香酥雞塊，四種口味一次滿足，搭配經典鬆厚餅皮，帶消費者環遊驚喜連連的比薩島。

必勝客「集合啦肉肉多比薩島」集結四種美味「德國豬腳」、「秘製烤鴨」、「熔岩牛柳」、「黃金脆雞」，7/28起於全台必勝客門市限時限量開賣，單點大比薩1個399元。另外，必勝客也同步推出「美味集合啦」套餐，包含1個「集合啦肉肉多比薩島」比薩及一個外帶大比薩（或外送小比薩），加上經典副食厚燒醬烤4排與可樂，售價888元。

(工商 )