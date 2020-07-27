威力彩頭獎連槓47期帶動民眾買氣，就連獎金金額也創新高，台灣彩券公司27日下午臨時上修預估銷售金額，從原先的18億元調高到21億元，頭獎金額也因此上看31.7億元！

根據台彩表示，依照目前的買氣，這期銷售量預估21億元，頭獎將上看31.7億元，如果今晚一注獨得，將是公益彩券史上單注頭獎最高金額，追平最長47期連摃紀錄。

威力彩連續47槓，頭獎獎金上看31億。（圖／報系資料照）

威力彩從2008年上市迄今，其中史上最高頭獎為30.04億元，2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出，排名第二的是2015年9月14日、台北市士林區飛來發彩券行開出28.74億元頭獎；2013年7月18日桃園市桃園區千百萬彩券行開出的23.62億元，則名列第三。

受到高額獎金帶動下，買氣持續增溫，台彩原先預估本期銷售額約為18億元，頭獎上看31億元，不過在下午修正銷售金額至21億元，也打破威力彩最高單期銷售金額，拉高至31.7億元！

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)