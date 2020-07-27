曾姓男子27日駕車前往台中潭子李姓女朋友家，因找不到李女，與李女父母發生拉扯，曾男竟點燃信號火，造成李女父母遭灼傷，闖禍後落荒而逃，大雅警分局案發後全力追緝，在新竹逮到曾男，全案訊後將依傷害等罪嫌送辦。

據悉，有刑事前科的22歲曾男與23歲李女為男女朋友關係，由於兩人日前在李女潭子家中吵架，李女弟弟關切竟遭傷害，因此李家父母反對兩人交往。不料，曾男27日上午開著朋友的車再度到潭子欲找李女，因李女不在家，他與李女父母發生爭執並拉扯。

曾男竟引燃預藏的信號火，造成李女父母遭灼傷，李父氣的拿圓鍬追趕出門，曾男火速跳上車落荒而逃，遺留一把空氣槍，李父最後也癱軟在地，緊急送台中慈濟醫院救治。

大雅警分局偵查隊長余俊燦表示，警方以車追人，幾小時後北上新竹逮人，曾嫌當時借住朋友家正在睡覺，面對警方他面無表情。警方指出，前幾天有接獲曾家報案，指曾男傷害家人，目前曾男已涉及傷害、公共安全等罪嫌，全案訊後將移送法辦。

台中慈濟醫院表示，夫妻沒有緊急生命危險，李母右上肢2度灼傷，範圍不大，已經開離院手續；李父牙齒斷裂，胸部與雙手少部分2度灼傷，擔心有吸入性嗆傷，已安排住院。

(中時 )