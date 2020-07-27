教育部體育署從運動發展基金提撥20億經費，準備發放400萬份面額500元台幣的運動振興券「動滋券」，26日晚間12點截止登記，有超過700萬人登記成功，明天下午3點半將在「2020臺灣運動產業博覽會」電競館進行公開抽籤，民眾可透過YouTube的MOE Sports頻道，觀看抽籤記者會現場直播。

體育署表示，詳細登記成功人數還待最後確認，因為要排除部分重複登記，以及已經不具備中華民國國民參份的民眾，體育署今天下午已經聯絡內政部，待整理後會有確切申請成功的人數，而動滋券抽籤將由射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎4位國手分成兩組，每次擲出2位數字號碼（01到20），每人輪流各投擲2次，並由見證律師依序輸入電腦、顯示在現場大螢幕上，總共有8組2位數號碼，依投擲順序由左而右產生一組「16位數」亂數種子。

教育部資訊及科技教育司網路及資通安全科科長裴善成解釋，這個方式是採數學亂數的方式，16位數字代表抽到其中一張數學亂數表，這張亂數表會隨機抽出400萬位符合登記抽籤資格的中獎民眾。

體育署副署長王水文補充，也考慮過像藝Fun券透過身分證末碼來抽取，但考慮到末碼「1、2、6」未中籤民眾的遺憾，想採取更公平的方式，不過「動滋券」申請相當踴躍，以700萬人申請、400萬人中獎來計算，中籤率約57%，比農遊券97％、藝Fun券66％還低，「等於有將近一半的人會『失望』。」

體育署補充，動滋券抽籤結果，會以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，其中「簡訊」預定在7月29日上午10點前完成通知，民眾也可以從7月29日上午10點起，上「動滋網」官網查詢抽籤結果；「動滋券」是以電子票券方式，提供民眾消費使用，使用期限自今年8月1日到12月31日止，中籤民眾8月1日起，可持「動滋券」的QR Code，到完成「動滋網」業者登錄的店家消費抵用。

(中時 )