2020年突如其來的新冠疫情，讓投資人措手不及，也出現了前所未有的經濟危機，面對千變萬化的未來投資環境以及低利率的雙重夾擊，景順投信建議可以選擇集「能見度高」、「收益相對較高」、「高度分散」及「利率敏感度低」、「波動度及信用風險低」三高二低優勢之理財產品以兼顧投資收益與風險。

景順全球優選短期高收益債券基金具三高二低特色，在三高方面，景順投信指出，一般公司財報所呈現的投資能見度約為1～2年，與短期債券到期日匹配，因此短期高收益債券的能見度相對較高外，可提供相對投資等級債券較高的收益及報酬。

此外，景順全球優選短期高收益債券基金採全球布局，有六成布局成熟國家市場、四成布局新興國家市場，充分掌握各國收益潛力外，更可高度分散風險。

在二低部分，景順投信表示，短期高收益債券較短的存續期，可大幅降低利率風險外，還可提供下檔保護及波動度皆優於一般高收益債券。從過去的重大事件來看，短期高收益債券禁得起市場考驗，尤其市場仍未擺脫低迷的利率水準下，尋找收益的投資難度為之增加，因此兼具收益與低波動的「短期高收益債券」正是理想選項之一。

(工商 )