國民黨高雄市長候選人李眉蓁昨(26)日成立女力後援會，她婆婆上台一番感性發言卻變調，指稱「若說假話胸部會變小」，引發外界議論是否拿女性身體開玩笑之疑慮；民進黨高雄市長補選候選人陳其邁表示，「我是醫學院畢業，過去也沒有聽過類似這種說法」，會再翻翻看有無論文或報導。

對於婆婆一句「若說假話胸部會變小」引來綠營立委鄭運鵬、王婉諭等人批評有違性平意識；李眉蓁今早親自回說，婆婆不是政治人物，講話就是幽默接地氣、不會「假仙」。她也說，昨天的場面很感人，很多好朋友來加油，希望回歸到正常選舉，不要用抹黑跟造謠。

針對外界批評對手陣營沒有性別意識，陳其邁則表示，他是醫學院畢業，也沒有聽過相關說法。他表示，選舉還是應該要聚焦政策，也應該要特別對發言加以注意，不要引起一些不必要的誤會。

陳其邁表示，他不太清楚李眉蓁婆婆所謂內容是什麼，那個邏輯他實在搞不太懂，也許是他的能力有限、理解不足，會再翻一下看有沒有其他論文或報導。不過他也呼籲，剩下18天的時間，市民都期待有一個高格調，且能夠進行政策牛肉的辯論，希望李眉蓁加油，趕快端出政策，回歸選舉主軸。

另外，民進黨女立委陳亭妃則表示，李眉蓁婆婆幫忙站台，卻用胸部大小當議題，其實是非常不恰當。她表示，尤其身為女性，都希望不要物化女性，也不要用女性身體上的任何一個部位來作為話題。

陳亭妃說，沒想到居然是李眉蓁婆婆，自己去提出相關話題，任何選舉希望是回歸到議題、政策論述，而不是用物化女性來作討論，甚至發言者本身還是女性。

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(中時新聞網)