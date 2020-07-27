全台第一座國際壘球運動園區27日於外埔舉行動工典禮，預計明年底完工。（陳淑娥攝）

全台第一座國際壘球運動園區27日舉行動工典禮，預計明年底完工。（台中市政府提供／陳淑娥台中傳真）

中央與地方共同出資2億元，全台第一座國際壘球運動園區27日舉行動工典禮。（陳淑娥攝）

全台第一座國際壘球運動園區27日於外埔舉行動工典禮，由台中市府與中央共同出資2億元，包括1座標準壘球場及1座簡易練習場，預計明年底完工。未來園區將結合民間團體推廣壘球教育並舉辦國內外賽事，並可串聯海線周邊觀光自行車道，帶動甲安埔地區觀光發展。

副市長黃國榮指出，台中市於2014年獲國際棒球總會認證為「世界棒球之都」，台灣中華女子壘球代表隊近年在國際型各賽事上屢創佳績，多所學校亦成立壘球隊，壘球運動人口日漸增加，感謝中央補助1.2億元、市府自籌8000萬元興建全台第一座國際壘球運動園區，並活化荒廢已久的陸軍鐵山營區。

立法院副院長蔡其昌表示，台中外埔國際壘球運動園在他強力爭取下，經過兩任市長終於順利動工，「運動不分藍綠」，中央地方攜手合作成就「台灣第一」，明年底完工後，將會與中華民國壘球協會理事長陳任邦共同爭取「2025世界盃女子壘球錦標賽」落腳台灣台中。

運動局長李昱叡提到，未來園區將結合民間團體推廣壘球教育並舉辦國內外賽事，培養在地壘球運動人口，也盼吸引更多世界各國球員造訪。

建設局長陳大田說明，壘球運動園區將興建地上2層建築物，總樓地板面積3158.54平方公尺，包括國際賽事標準壘球主場館及簡易型練習場；其中，主場館除標準壘球場、休息室、器材室、救護站，室內規劃重量訓練室、VIP室等設施，共可容納外野看台800人、內野座位區1200人，共計2000名觀眾觀賽。

今日台中市副市長黃國榮在建設局長陳大田、運動局長李昱叡、財政局長羅仙法陪同下，出席「台中市國際壘球運動園區」開工動土典禮；立法院副院長蔡其昌、教育部參事周瑞、市議員李榮鴻、楊典忠、施志昌、外埔區長葉聯慶、大安區長周琇茹、大甲區長顏金源、中華職業棒球大聯盟馮勝賢秘書長、中華民國壘球協會陳任邦理事長及台中市體育總會壘球委員會余克勤總幹事到場共襄盛舉；市議員吳敏濟也派代表參加。

(中時 )