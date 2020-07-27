越南政府宣布，因應新型肺炎疫情，正從中部城市峴港疏散8萬人，大部分是到當地旅遊的越南人。峴港25日出現自4月以來首例新型冠狀肺炎本土感染個案，26日又再新增2人感染。而廣義省（Quang Ngai）26日也有一例確診，患者曾到峴港的醫院。由於確診的4名病患近期皆無出國紀錄，甚至沒有離開峴港。因此越南政府27日宣布，為防範疫情擴散，決定大動作從峴港疏散8萬人。

越南政府估計，疏散行動至少須4日，航空公司每日從峴港大約開出100個航班，搭載旅客到越南11個城市，返家後須進行14日居家自主隔離。

越南在過去兩日，共出現4個確診病例，至今累計420人確診，無人死亡。疫情爆發以來，已禁止外國遊客入境，但因為便宜的機票及旅費，吸引大批本土旅客，前往各大熱門旅遊城市。

總理阮春福另外也指示警方加強打擊偷渡，當地警方昨日拘捕1名42歲大陸籍男子，稱他是幫派負責人，安排外人非法入境。

(中時 )