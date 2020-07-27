美中關係高度緊張並處於兩國建交以來罕見的意識形態對峙之際，美國國務卿蓬佩奧發表政策講話，呼籲所有國家選邊站，以改變中共威脅自由世界的行為。大陸知名國際關係學者沈丁立分析稱，蓬佩奧的演說與近期美方行動會加劇美中對立，升高戰爭風險。雙方互關領事館，再關大使館，「徹底脫鉤之後了無羈絆，打仗就沒有損失了」。

據《美國之音》報導，蓬佩奧這篇被普遍視為具有重要指標意義的講話引起北京的強烈反應，大陸學者也對美中關係不斷惡化可能導致兩國脫鉤和戰爭風險升溫表示擔憂。上海國際問題學者沈丁立對美國之音表示，蓬佩奧在的講話反映了尼克森訪華破冰之旅將近50年以來，美國對北京在履行其國際義務和許多重要承諾方面的全面失望。

曾任復旦大學國際問題研究院教授的沈丁立認為，蓬佩奧作為美國首席外交官發表這樣的政策講話既正常也不正常。「中美之間，作為一個正常的合作夥伴，起碼不是敵人，川普和蓬佩奧就是把中國當敵人，這是不正常的。」「另外所謂正常，就是尼克森訪華到現在，美國對中國所有玫瑰般的美好期待全部破滅。以後再也不是你說什麼就是什麼，而是你說了，我就天天盯著你，要你做到，除非你不要說。他（蓬佩奧）說，我不是不要同中國合作，而是你一定要遵守規則，這個規則不是美國的規則，是中國已經加入的規則，包括聯合國海洋法公約。」

日前華盛頓限令大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，北京隨後採取報復措施，要求美國駐成都總領事館閉館。沈丁立認為，蓬佩奧上述講話和美方施壓的舉動不會對北京決策層起到積極作用，反倒可能加劇美中對立，致使戰爭風險升高。

至於情況會往哪個方向發展，沈丁立表示：「斷交，打仗。當美國關我們領事館，我們就關（美國）領事館，我們關一個，明天它馬上就關一個。最後把各自五個都關完，就關大使館。徹底脫鉤─政治脫鉤、經濟脫鉤、文化脫鉤─之後，大家了無羈絆，打仗就沒有損失了。」

在北京的獨立評論人士榮劍表示，蓬佩奧國務卿的講話對中共無異於是一個臨戰宣言，究竟是冷戰還是熱戰目前還不好確定，但從冷戰走向熱戰的可能性大大增加了。

他表示，「毫無疑問，美國兩黨對中共的態度和立場基本趨於一致，即使下一屆總統大選出現政黨輪替，民主黨政府對中共所製造的壓力絕不會比共和黨要輕。」「在美國所施加的巨大壓力之下，中共是否會調整目前的內外政策，我覺得可能性不大。」

(中時新聞網)