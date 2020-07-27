高雄銀行把開戶手續變簡單，只要未曾在高雄銀行開過戶，現在可在高雄銀行網頁登錄，點選「網路櫃檯」的「預約開戶」，在線上填妥相關資料，於7個營業日內攜帶雙證件及印章前往鄰近分行，一次就可以把臺外幣綜合存款、信託基金、黃金存摺等帳戶及自動化服務業務辦好辦滿，如此就可節省一半的開戶時間。

高雄銀行表示，現在一般民眾開戶辦理KYC（認識客戶）至少要通過三大關。

第一關是「姓名檢核」，就是由系統去檢核是否屬資恐或制裁名單等高風險客戶。

第二關是「基本資料蒐集」，如行業、職業、職稱、年收入、開戶目的、動機、財務和資金來源等等，透過相關網路資訊做佐證或參考。

第三關是資料覆核，不論開設臺幣、外幣帳戶，除數位存款帳戶外，一律須「本人親自臨櫃」辦理。

除前述這三大關卡外，銀行「聽其言」、還得「觀其行」，從客戶之資料提供、銀行建檔、詢問，到資料檢核，作業時間至少40分鐘。

為避免客戶久候並紓解等候人潮，高雄銀行特新增「預約開戶*e速即發」作業，開戶作業變得省時又方便。

(工商 )