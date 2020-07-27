男星潘瑋柏在40歲生日前夕，驚喜po文表示「我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半」，宣布結婚升格人夫，老婆模樣也一併公開，是年僅26歲的大陸「最美空姐」Luna，喜訊讓外界驚喜不已，而潘帥過去雖緋聞不斷但作風非常低調，如今才宣布結婚馬上有了大轉變，連續施展3舉動，讓人直呼man爆了！

潘瑋柏與Luna傳了多年緋聞，甚至一度爆出秘婚、懷孕，而兩人關係之所以被發現，是因為在IG分享的照片有著相同的背景，然潘瑋柏向來對私生活尤其感情部分相當保護，傳緋聞幾乎都馬上否認，而與Luna的IG帳號也始終沒有互相關注，也從不在她的po文按讚、留言，保密到極致。

而如今他宣布情定Luna，當下馬上放下過去的低調風格，隨文貼出夫妻倆相依偎的家庭合照，公布了老婆的模樣，與此同時也大方追蹤了Luna的IG，並在照片裡細心標註了老婆的帳號，等同婚訊一公開，馬上大方擁抱摯愛，讓粉絲直呼潘帥有夠霸氣，真是man爆了！

(中時新聞網)