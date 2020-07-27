目前晶片製造水平最強的三大晶片企業，應該是台積電、三星、英特爾了。不過從製程節點來看，台積電最強，今年達到5奈米，其次是三星，預計最遲明年5奈米，而英特爾現在才實現10奈米，近日表示7奈米會延期，甚至傳出可能7奈米處理器要委外由台積電製造，這也造成台積電的股價大漲。

當然，也有人表示不同意，稱英特爾其實只是太清白了，或者說不屑於玩數字遊戲，所以才有了今天，要是它將10奈米說成7奈米，將7奈米說成5奈米，其實也是可以的。因為從業界公認的參數（電晶體密度）來看，英特爾的10奈米是等同於台積電的7奈米的，而7奈米是等同於台積電的5奈米的。

因為英特爾的7奈米製程，其標準是電晶體個數要達到2億個，台積電的5奈米，電晶體密度是達到1.713億個，可見從這一個參數來看，如果英特爾把7奈米說成5奈米，把10奈米說成7奈米，似乎是沒有什麼問題的。

只是如果英特爾這麼做了，把10奈米說成7奈米、7奈米說成5奈米還有許多問題要解決？比如電晶體結構怎麼樣，第幾代FinFET(鰭式場效電晶體)了？與上一代相比，電晶體密度提升如何等等，為何此時會來個大躍進。

當然，還有了另外一個疑問了，那就是為何台積電的7奈米、5奈米製程沒人質疑呢？畢竟和英特爾比起來，似乎電晶體密度這個參數不太夠了。

其實這個疑問早就有了，並且高通的高層有過一段「隱晦」的說法，他說這些代工廠現在是想辦法把數字弄得越小越好，台積電、三星、格芯都有類似的問題，或許只有英特爾是清白的。

此外在去年，台積電研發負責人、當時的研發副總經理，現任的首席科學家黃漢森也說過，「從摩爾定律來看，每個世代線寬縮減約0.7倍非常規律，但尺寸或電晶體柵極未來將不再有絕對相關，節點開始變成一種行銷工具，與科技本身真正特性不再有關。」

所以說，以後大家關於晶片製程節點，其實也不用太認真的，不同公司的製程節點定義和標準是不一樣的，用XX奈米來看誰的技術強，誰的技術弱，其實並不太科學。

(中時新聞網)