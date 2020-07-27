購物專家郁菁在螢光幕前總是充滿自信，給外界女強人的形象，不過她其實有著悲慘童年。郁菁近日在節目上透露，媽媽在她3歲時以爸爸名義簽了很多芭樂票，害父親入獄服刑，不料母親竟當著3個孩子的面打給阿嬤，向對方放話說如果不把小孩接去養，就要把她們送到孤兒院，讓年幼的她聽了當場心碎。

郁菁日前在節目《新聞挖挖哇！》中自爆身世，指媽媽當時用爸爸的名義簽了很多支票，但根本付不出錢，害得父親因此坐牢，之後雙親假離婚，誰知母親竟把3兄妹帶到阿嬤家附近的公園，並當場打電話給對方說「要就你帶回去養，不然送去孤兒院！」一席話傷透了郁菁的心，認為自己是「被丟掉的垃圾」。

郁菁在節目上自爆悲慘身世。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ YouTube頻道）

郁菁接著說，自己從小被阿嬤撫養長大，家裡還有叔叔、嬸嬸同住，因此阿嬤常會和她說「妳要忍耐」，教她看到什麼事需要幫忙就要主動去做，這些話讓她再度被刺傷，不禁心想「我就是被丟掉的，所以有一口飯吃要很感恩」；由於家庭不健全，加上成天有人上門討債，郁菁上了國二後便無心讀書，成為班上的問題學生。

見郁菁成績一落千丈，家人便試著幫她找媽媽，結果還真的找到人；後來媽媽到校參加家長座談會，主動向老師說要把女兒接回去住，並請表哥教她功課等，讓躲在外頭偷聽的郁菁相當興奮，無奈最後仍是一場空。郁菁提到，因為自己從小生長在這種家庭，所以她婚後碰上老公外遇、家暴，也一直不願意離婚。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)