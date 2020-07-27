夏季氣候炎熱，食物中微生物在室溫下生長快速，且飲冰品的製作過程較少經過加熱處理，將影響食品安全風險。為維護民眾飲食安全，桃園市政府衛生局於各商家執行抽驗，其中有4件不合格商品皆來自外縣市，已移請相關縣市後續辦理。

衛生局27日公布2020年市售冰品、涼麵及茶葉抽驗結果，針對超商、傳統商店、食用冰塊及各茶葉商家執行抽檢，共抽驗94件，有4件不合格商品。其中3件成品為1件青草茶及2件涼麵，皆是源自於外縣市，分別是新竹市、新北市、及高雄市。涼麵於2家便利商店兜售，為OK便利商店大湳和平店及全家便利商店八德大和店。另1件青草茶原料來自於嘉義市，檢驗出農業殘留超標。衛生局表示都已移請各轄衛生局處理。

衛生局食品管理暨檢驗科長張敬崴提出，夏季氣溫每日都突破30度以上，冰品、冰塊及涼麵容易孳生細菌，且飲料及冰品的製造過程不會經過加熱處理，易造成食品安全風險，而衛生局也配合季節針對部分食品類別做抽驗。

張敬崴說，食品保存及製作條件若不合乎衛生局標準，會先請店家下架，以保障民眾食用安全。若衛生指標菌超過標準，且商家並未於期限內改正，將處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰。衛生局提醒，民眾購買冰品時應儘速食用完畢，或者以適當溫度座保存以免變質。

(中時 )