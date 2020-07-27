2020.07.27 桃園市 ▲南崁派出所共50多名同仁，紛紛留言感念南崁所，施工期間南崁派出所將遷移至錦中活動中心，警察業務不受影響。（姜霏攝）

桃園市蘆竹分局自2008建立完畢，為全台唯一場地是用租借的分局，租金昂貴且沒有獨立的辦公空間造成員警不便。市府決定將南崁派出所拆除並重建成蘆竹分局，預計11月開始動工，派出所首度讓同仁在牆上留言紀念。

蘆竹分局已使用12年，月租金高達20萬，每年租金更是超過240萬，且沒有獨立的辦公空間，對於員警辦案造成不便，也引發嫌疑犯的個人隱私問題。蘆竹分局工程的總經費約為3.3億，規畫地上7層及地下2層，總樓地板面積為2281坪。預計111年11月完工，南崁派出所的辦公地點將設定為分局1樓。

南崁派出所於1897年建設，起初日據時代命名「南崁警察官吏派出所」，歷經了無數次的整修，至今已有123年歷史。在桃園市警察局局長陳國進及桃園市市長鄭文燦的討論決策下，蘆竹分局廳舍興建計畫已定案，將於南崁所原址重建，預計11月開始拆建。施工期間南崁派出所將遷移至錦中活動中心，蘆竹交通分隊移至公埔市民活動中心，拆建期間警察業務不受影響。

為了紀念百年派出所，派出所首次讓警職人員在牆上留念，員警紛紛留下感謝言論，也讓員警們能藉此機會表達對南崁所的感激之情。員警蔡奇謀已在南崁所服務7年的時間，表示自2013年起就在南崁所辦公，可說是自己第2個家，拆建工程讓他十分不捨，但仍會努力執行公務。

(中時 )