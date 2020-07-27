大同假外資案已突破盲腸？金管會27日給予四大回應，一是任何民眾具體檢舉，金管會都重視及處理；二是大同先前幾乎將所有外資帳戶都檢舉為陸資，但未附具體證據；三陸資若未依規定投資上市櫃公司，一經查獲一定處份及限制釋出，但金管會必須有「具體事證」才能開罰，目前仍在積極查證中；四是前一波被查獲持有大同18％的陸資，確定已在集中市場全數出清。

大同27日召開記者會，圖文並茂指香港聯合集團及旗下子公司，以資金融通方式協助陸資任國龍取得大同股票，對此，金管會表示，尚未仔細檢視大同提供的相關書面資料，仍無法判斷大同這次檢舉的「陸資」，究竟是任國龍還是香港聯合集團，若是香港聯合集團，對方是香港上市公司，若如大同所稱，以借款方式將資金借給買大同股票的投資人，是否就代表香港聯合集團是最終受益人？仍要清查相關資金流向及適用法規。

再者是大同陸續檢舉多個外資帳戶是陸資，但都沒有提供任何事證，金管會再度強調，大同今年6月30日股東會是限制所有外資的投票權，自行認定外資就是陸資，且限制股東權的作法，就是不適當，所以金管會才會採取一系列的動作。

三是無論是否是大同提出的檢舉，金管會強調任何民眾或投資人，只要有具體事證向金管會檢舉，都會被重視及查證，大同27日記者會後提供的書面資料，將會被併案處理；金管會強調一直透過所有可能管道清查大同的外資帳戶，但這需要比對股權、資金來源、金流結構、下單事證等，都需要時間，金管會承諾，正在積極調查，只要查到有陸資未依規定投資大同，就會依法處理。

四是金管會在2019年1月第三度查獲大同陸資，共以五個券商帳戶投資大同18％的股份，都已限期出脫，且證交所監控下，確定是在集中市場釋出，並沒有洽特定人，即上一次的陸資已用一般方式出清大同股票。但是否有特定人有意在市場上再收購大同股票，且背後是陸資，就必須等資金來源等相關比對，但因涉及跨國監理機關等，查證需要時間，不是大同這樣指責「誰跟誰認識、誰與誰曾坐在一起」，就能認定是陸資開罰。

(工商 )