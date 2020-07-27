中印關係持續緊張，印度「經濟時報」引述消息人士報導，印度繼早前封鎖59款中國手機應用程式後，新列出一份涉及約275種中國App的清單，監管當局將據此進行審查，以確定是否涉及侵犯用戶隱私或損害印度國家安全。

據悉，清單的中國App包括阿里巴巴的網購應用AliExpress、騰訊熱門遊戲應用絕地求生（PUBG）、小米的短影音應用平台Zili、字節跳動的音樂串流應用Resso及相機應用ULike等。

消息人士透露，印度早前禁止TikTok、微信等59款中國手機App後，擬再禁止47款中國手機App。而上述的275款中國手機App的清單，當局會審查，若被認為與中國官方機構分享數據很可能被封殺，並預計部分廣受歡迎的中國遊戲App也可能會被禁止。

印度官方消息人士稱，正審查更多中國應用程式及其資金。一名官員解釋說，其中一些應用程式由於安全問題被發警告，而另一些則因違反數據共享和隱私規定而被列入清單。

另外，有報導指出，印度政府已向法院提交知會備忘函件，以防止被封殺的手機App中資公司採取法律行動，企圖推翻印度政府的命令。

(工商 )