三菱汽車4～6月淨虧損1,761.6億日圓 20:012020/07/27 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三菱汽車周一公布4月到6月首季財報，受疫情打擊，從去年度同期淨利逾93億日圓，轉為淨虧損1,761.6億日圓，遠超市場預估淨損約500億日圓，當中包括疫情相關損失和重整等特別虧損逾1,200億日圓。首季營收腰斬近六成至約2,296億日圓。 (工商 ) #日圓 #三菱汽車 #淨虧損 #疫情 #周一公布 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 散戶「崩潰」…明天台積電4字頭能追？專家1句神解 - 財經 台股只剩下台積電？散戶押這幾檔含金量驚人 - 財經 威力彩獎號開出 頭獎31億得主是你嗎？ - 財經 台積電瘋漲！台股創新里程碑 老謝：資金行情還沒結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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