三菱汽車周一公布4月到6月首季財報，受疫情打擊，從去年度同期淨利逾93億日圓，轉為淨虧損1,761.6億日圓，遠超市場預估淨損約500億日圓，當中包括疫情相關損失和重整等特別虧損逾1,200億日圓。首季營收腰斬近六成至約2,296億日圓。

(工商 )