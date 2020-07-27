美國藥商Moderna周日表示，獲得美國政府的生物醫學先進研究與開發局（BARDA）額外4.72億美元，讓其在研發中的新冠肺炎疫苗進行包括第三階段臨床實驗等工作。Moderna在4月已獲得BARDA提供4.84億美元，為其疫苗進行初階臨床實驗。

(工商 )