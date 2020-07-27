德國軟體商SAP周日表示，計劃讓其旗下100％持有的數據分析公司Qualtrics在美國上市，讓其上市後成為一家獨立經營公司，在開發體驗管理解決方案上有更多自主權。SAP強調讓Qualtrics上市不會影響其今年或更長期的財務目標。

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