達德能源公司配合中央綠能政策，規畫在雲林縣外海處設計80座離岸風機，27日施工時漁民質疑漁網遭破壞，出動20餘艘漁船與對方的2艘工作船對峙，要求停工協調，海巡署出動巡邏船戒備，避免雙方發生衝突。

雲林縣口湖鄉漁民27日在口湖外海漁場進行捕魚作業，發現20多張漁網遭破壞，懷疑是離岸風機施工時造成的，立即邀集20餘艘漁船到施工海域，要求工作船離開，雙方你來我往，直至晚間才停止對峙。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順表示，達德能源公司施工的海域為當地漁民重要傳統漁場，具有極高經濟價值且生態豐富，同時也是台灣白海豚重要棲息地，達德的開發計畫與施工方式對當地漁業與生態傷害太大，漁民難以接受。

李平順強調雙方爭議仍然難解，衝突是否將升高，端看達德公司與相關主管機關的解決誠意與智慧。本案從環評程序、籌設許可、施工許可，近海漁民皆被蒙在鼓裡，實在令人難以接受。

達德公司指出，此次工程公司依規定於上星期公告施工地點與日期，但施工船還沒進入施工範圍就被漁船阻止了，絕沒有損壞漁網，未來會持續與漁民溝通協調。

(中時 )