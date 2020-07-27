美麗的夕陽，女社員仍是被切半邊，原來身穿白衣的女子才是主角。(翻自爆廢公社)

女社員想跟吉祥物一起拍攝，沒想到竟然只拍到手指。(翻自爆廢公社)

女社員學乖了，日後與男友出遊，一定會馬上檢查他拍的照片。(翻自爆廢公社臉書)

1名女社員表示，自己真的是最佳女配角，因為跟男友出外遊玩，他幾乎都把她當成陪襯的景物在拍攝。(爆廢公社社員提供\林俊翰翻攝)

1張在鐵路旁的海景，被拍的女社員竟然是眼睛閉上大吃香腸。(翻自爆廢公社)

1名女社員在爆廢公社PO文表示是否自己該放生男友了，她表示自己日前與男友出遊，男友手持相機狂拍自己，以為自己回程後可以看到自己美美的照片，不料某日在家使用筆電想看那日出遊照片時，女社員徹底崩潰傻言了！

此名女社員在爆廢公社PO文表示，表示「當另一半很積極幫妳拍照，請不要回家後才檢查相簿」！女社員說明，日前與男友一起出遊，男友自己帶了台單眼相機，路途中不斷狂拍風景照和女社員，女社員以為男友沿路都是拍自己，而且每到一個景點，男友總會要求女社員背對他擺出姿勢拍攝，或者找到有象徵物的地方要求女社員拍照，然而回程到家後，隔日女社員徹底崩潰了！她用筆電觀看出遊那日的照片，卻發現男友無論怎麼拍，鏡頭都沒有對著自己聚焦。相反的是，背後凡是有正妹的整個都有入鏡，也覺得自己根本是位女配角。

女社員的男友拍攝多數張照片，從1張在鐵路旁的海景，被拍的女社員竟然是眼睛閉上大吃香腸，而且眼鏡還是閉上的；另1張在平地的鐵平交道前，女社員背對男友擺出姿勢，然而男友最大的目標是前面幾位正妹，尤其是撐粉紅傘的露背的女生；更傻言的是，女社員買果汁時被拍攝，竟然切了半邊，原來正在掏錢買飲料的女生才是主角，讓女社員徹底崩潰，詢問最佳女配角哪裡可以提名啊？女社員經這次外拍經驗習得經驗，日後與男友出遊時，一定會檢查每次拍攝完的照片，否則要看時會感到可惜的。

網友紛紛位此名男友擔心，不知道是否仍活著，「不知道拍照的還活著嗎」、「另一半還活著嗎？如果沒基隆代表致哀」、「台中代表上香」；也有網友分析男友拍攝照的背後故事，「海景，裸背美女，夕陽鞋造景，透視裝美女，4大主題嗎?」，有網友建議「要不先去買台絞肉機備著」。

(中時新聞網)