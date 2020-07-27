為恭紀念醫院27日在頭份市民生里社區活動中心揭牌啟用健康小站，落實社區健康營造，提升社區民眾自我健康管理觀念。（為恭醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

為恭紀念醫院偕同頭份市民生社區發展協會，設立「健康小站」，27日揭牌啟用，將提供免費血壓、血糖檢測服務，落實社區健康營造，提升社區民眾自我健康管理觀念。

見於高齡化社會來臨，台灣65歲以上老年人口，在25年內從7.10％上升至14.05％，未來10年將超過20％，進入超高齡社會。為恭醫院表示，隨著年齡的增長、身體的老化，慢性疾病就可能會找上門，中老年人常見的慢性疾病包括：心臟病、糖尿病、高血壓、慢性阻塞性肺疾病、骨質疏鬆以及骨關節炎等。

為恭紀念醫院副院長王雪月說明，據衛生福利部統計2019年十大死因慢性疾病，包括「癌症」、「心臟疾病」、「肺炎」、「腦血管疾病」、「糖尿病」、「高血壓性疾病」、「腎炎腎病症候群及腎病變」、「慢性肝病及肝硬化」，其中又以肺炎、腎炎腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病死亡人數，與2018年年相較上升6.9％。

為恭醫院為落實即早發現，即早治療，2007年起分別於竹南鎮及頭份巿，設立23個健康小站，每站每月定期提供免費血壓、血糖篩檢，2019年服務總人次達5萬8144人次，並針對異常個案進行後續追踨服務，另協助培訓社區志工及辦理健康講座，提升衛生保健知識。

27日為恭紀念醫院在頭份市民生里社區活動中心揭牌啟用健康小站，將於每星期一、三、五上午9點到11點，提供免費量血壓服務，每月第四週的星期一，上午9點到10點提供免費血糖檢測服務；10點到11點，則有免費健康講座服務，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )